Чарльз будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой.

Коронация короля Великобритании Чарльз III запланирована на 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в британском правительстве, в июне следующего года ему исполнится 74 года, что сделает монарха старейшим лицом, которого возводили на британский престол.

Сейчас идет обсуждение того, какие еще дни станут официальными праздниками.

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Коронация Чарльза III, которая состоится почти через 70 лет после коронации его матери - королевы Елизаветы II, станет центральным событием праздничных дней, посвященных началу правления монарха.

Ранее сообщалось, что коронация будет скромной версией предыдущих церемоний, в которой будет отведено место для представителей различных конфессий и общественных групп в соответствии с многообразием современной Британии.

Чарльз будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой.

Смерть королевы Елизаветы II

8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II Новым королем стал ее сын - Чарльз.

Через день он выступил с первым телевизионным обращением к нации. Чарльз III почтил память своей умершей матери. 10 сентября его официально провозгласили королем Великобритании.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II прошли 19 сентября. После этого Букингемский дворец показал последний официальный портрет Елизаветы II.

25 сентября появилось первое фото места захоронения Елизаветы II.

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