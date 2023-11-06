По мнению Урсулы фон дер Ляйен, лучший способ обеспечить Украине стабильность и процветание в среднесрочной и долгосрочной перспективе – это членство в Европейском Союзе.

Целью Европейского Союза должен оставаться устойчивый и справедливый мир в Украине, а не замороженный конфликт. Хотя война против Украины стала стратегическим поражением президента РФ Владимира Путина, поражение российского диктатора не превратится автоматически в победу Украины.

Такое заявление сделала на конференции послов ЕС в Брюсселе в понедельник, 6 ноября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она указала на три ключевые цели, которые должен преследовать Европейский Союз.

"Первой целью должно быть продолжение работы для справедливого и устойчивого мира, а не очередной замороженный конфликт. Никто так не хочет мира, как украинский народ. Основной путь к этому – Формула мира президента Зеленского. (...) Итак, позвольте мне попросить всех вас продолжить сотрудничество, чтобы собрать все больше и больше поддержки для Формулы мира от стран по всему миру. Я знаю, что это нелегко, я знаю, что это тяжелый труд, но, по сути, в конце концов весь мир выиграет от справедливого и прочного мира в Украине. Это должна быть наша основная миссия", – сказала она.

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Во-вторых, по словам фон дер Ляйен, Украине нужна долгосрочная безопасность.

"Мы должны обеспечить устойчивую военную мощь, способную защитить Украину сейчас и сдержать российскую агрессию в будущем. Чтобы история не повторялась. Конечно, это имеет серьезные последствия для нашей оборонной промышленности. Надо наращивать производственные мощности. (...) Но, конечно, мы должны смотреть не только на боеприпасы. Мы должны рассмотреть противовоздушную оборону – которая сейчас чрезвычайно важна – морские возможности, но, конечно, в среднесрочной и долгосрочной перспективе также кибернетические и космические возможности", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

В-третьих, по мнению Урсулы фон дер Ляйен, лучший способ обеспечить Украине стабильность и процветание в среднесрочной и долгосрочной перспективе – это членство в Европейском Союзе.

"Только подумайте об этом, чтобы Украина восстановилась, ответ – это Европа. Европа является ответом на дальнейшее укрепление демократии в Украине. Защитить Украину от будущего вмешательства – Европа является ответом. И – это очень важно – обратное также верно: в мире, где размер и вес имеют значение, очевидно, что в геостратегических интересах Европы завершить наш Союз. Просто подумайте об этом, поскольку более 500 миллионов человек живут в свободном, демократическом и процветающем Союзе. История снова зовет", – добавила она.

Путь Украины в ЕС: последние новости

Reuters пишет, что Евросоюз продвигает заявку Украины на вступление в блок, чтобы компенсировать ее усталость от войны. Уже в среду, 8 ноября, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликует отчет с оценкой прогресса претендентов на членство в ЕС.

Во время своего визита в Киев глава ЕК также отметила, что Украина "амбициозно" движется в Евросоюз. По ее словам, в Европейском Союзе поражены воплощенными украинскими реформами во время войны.

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