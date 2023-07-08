Советник руководителя Офиса президента Украины отмечает, что ресурсные военные возможности Украины растут, а России - сокращаются.

Полномасштабная война, которую Россия ведет против Украины, не может затянуться на годы или перерасти в замороженный конфликт.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в интервью российскому изданию Meduza.

В частности, у него спросили о том, если Украине придется выбирать между многолетней войной с постоянными жертвами и заморозкой конфликта.

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"Это спекулятивные оценки, которые к реальности не имеют отношения. Эта война не может затянуться на годы — исходя из ресурсов сторон это невозможно", - сказал Подоляк.

При этом, он отметил, что растут ресурсные возможности Украины.

"Она небыстро получает те или иные компоненты для ведения боевых действий, но будет получать их в ускоряющемся темпе, потому что военно-промышленные комплексы Украины и ее партнеров работают все интенсивнее. Просто до войны никто не производил десятки тысяч снарядов в месяц — а сейчас [у Украины и ее союзников] совершенно другое восприятие потребностей ВПК и готовится необходимый объем вооружений", - подчеркнул Подоляк.

Вместе с тем, он убежден, что у России ресурсы постепенно сокращаются.

"Война очень дорого стоит. Практически все, что Россия имела, она уже потратила на войну. Докупать где-то те или иные расходные материалы, чтобы производить дополнительные объемы высокоточного оружия, ракет, — это пытаться найти кого-то на обложенном санкциями рынке. Плюс это требует премиальных выплат. Грубо говоря, тут нужно с большим дисконтом продавать свой товар и в то же время с большой надбавкой покупать какие-то запчасти для того или иного производства. Все это будет сказываться на экономическом состоянии РФ", - отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП считает, что замораживание конфликта — это предпочтительный сценарий для России, так как зайти и полностью оккупировать территорию Украины сегодня она не может.

"Но я не вижу потенциала у этой войны перерасти в замороженный конфликт. Потому что для Украины это будет означать финал существования государства. Если Россия зацепится за этот сценарий, она сможет провести дополнительную милитаризацию и модернизацию своей армии. Мы прекрасно понимаем, к чему это может привести. И уж точно после 500 дней войны мы не настолько глупы, чтобы заведомо идти на это", - отметил он.

Как подчеркнул Подоляк, если Крым останется под контролем России - это не будет концом войны.

"Это будет просто паузой на какое-то время, которая позволит России пойти на эскалацию на следующем этапе в войне", - сказал Подоляк.

Также он добавил, что переговоры с нынешней властью России невозможны.

"Сегодня нет международной системы безопасности, которая бы сработала при следующей вспышке агрессии того же Путина. Бессмысленно с ними договариваться. Наоборот, попытка с ними договориться — это поощрение их планов по дальнейшей эскалации", - отметил Подоляк.

Другие заявления Подоляка

Как сообщал УНИАН, ранее Подоляк отмечал, что мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина стал началом запущенных в РФ необратимых процессов, которые приведут к гражданской войне. Условием для нового, только в этот раз – успешного, бунта является стратегическое поражение оккупантов на фронте.

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