В среду будет опубликован отчет с оценкой прогресса претендентов на членство в ЕС.

Ожидается, что Евросоюз на этой неделе еще на шаг приблизит Украину к тому, чтобы стать членом блока, что является желанной наградой для Киева на фоне увеличения усталости от войны с Россией. Как пишет Reuters, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликует в среду отчет с оценкой прогресса претендентов на членство в ЕС.

Отчет и рекомендации послужат основой для принятия в декабре на саммите лидеров стран ЕС ключевого решения о том, стоит ли начинать официальные переговоры о членстве с Киевом.

"Такие переговоры занимают годы, прежде чем кандидаты будут соответствовать обширным юридическим и экономическим критериям для вступления, а блок не желает принимать страну, находящуюся в состоянии войны. Тем не менее, продвижение западной интеграции является главным приоритетом для Украины, где войска испытывают усталость от боевых действий и возникают опасения по поводу будущего жизненно важной военной помощи США", - пишет Reuters.

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Ожидается, что на этой неделе Киев получит зеленый свет, при условии, что он усилит борьбу со взяточничеством и защиту прав меньшинств. Последний вопрос поднял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Путь Украины в ЕС

На следующей неделе Еврокомиссия должна представить отчет о расширении, в котором речь пойдет о выполнении Украиной семи рекомендаций, чтобы начать переговоры о вступлении. В декабре лидеры ЕС должны дать зеленый свет началу переговоров.

26 сентября 2023 года глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что Украина почти завершила выполнение всех необходимых рекомендаций, чтобы начать новый этап переговоров о вступлении в Евросоюз.

В субботу во время визита в Киев президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина достигла существенного прогресса в воплощении реформ, необходимых для вступления в ЕС.

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