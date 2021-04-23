Военные эксперты считают, что при определенных условиях украинская армия может очень долго и чрезвычайно изнурительно вести битву с Россией.

Россия на этой неделе стянула в оккупированный Крым и к границе Украины более 100 тысяч солдат, тяжелое вооружение, боевые самолеты, а также подразделения ВМС в Черное море. Все это спровоцировало страх, что это прелюдия к вторжению в Украину. А потом в России объявили, что отведут эти войска.

Как пишет Business Insider никто не знает, каким будет следующий шаг Владимира Путина. Но кто "победит", если Россия все же решится пойти в наступление против Украины? Издание попросило военных экспертов, которые исследовали армии обеих стран, дать свои оценки.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Россия отводит войска от Украины, что это значит?Российская армия, как и население, более чем втрое больше по размерам, чем украинская. Но если Путин отдаст приказ о вторжении, это не будет такой легкой задачей, как в 2014-м когда силы специального назначения России смогли взять под контроль Крым и часть совместной украинско-российской границы без значительного сопротивления.

Почему? Украина теперь имеет 7 лет боевого опыта на Донбассе. Она также увеличила свои расходы на оборону и модернизировала свои силы с помощью США и НАТО.

"Украина потеряла немало людей на Донбассе и многому научилась за этот период", - сказал офицер разведки одной из стран НАТО, который согласился дать изданию свои оценки на условиях анонимности.

"Они смелые и очень патриотичные. Украинцам хватает мотивации драться с россиянами. А они воюют на этом фронте уже 7 лет. Они сильно улучшили каждый аспект того, что в 2014 году было прогнившей организацией. Теперь они могут по-настоящему поддерживать войска на поле битвы. Больше никаких кроссовок и самодельных подсумок с патронами", - добавил он.

В 2014 году плохо профинансированная и устаревшая советская армия Украины была неспособна ответить на события в Крыму и на Донбассе. Поэтому украинцы объединялись в добровольческие отряды, которые часто поддерживало местное население. Хоть на фронте все еще есть несколько таких отрядов, армия Украины теперь способна держать позиции и нанесет тяжелые потери России в случае атаки. Об этом сказал изданию бывший солдат сил специального назначения Великобритании, который провел немало времени на Донбассе, где занимался безопасностью международных журналистов.

"Украинцы глубоко окопались, они закопали и должным образом прицелили свою артиллерию. Они очень смелые. И после стольких лет там много опытных сержантов. Они причинят россиянам очень большую боль, не говоря уже обо всех других проблемах за линией фронта", - сказал британский военный.

Читайте такжеSüddeutsche: Запад может сделать 5 вещей, чтобы предотвратить новую войну в УкраинеУкраина тратит около 5 миллиардов долларов на армию ежегодно. Это почти вдвое больше, чем к 2014-му. Но Россия тратит более 65 миллиардов долларов и обладает значительно большим количеством более современных возможностей, которые могут сделать долговременное сопротивление почти невозможным. Российские возможности охватывают современные ВВС и военно-морские активы, а также сверхзвуковые крылатые ракеты, которые могут уничтожать цели с безопасной дистанции. И у Украины нет средств бороться с ними.

"Какими бы крепкими не были украинцы, нет такой глубины окопов, которые бы компенсировали российское преимущество в электронной войне, крылатых ракетах и ВВС. Так что они будут очень смелыми и убьют очень много россиян. Но в среднесрочной или долгосрочной перспективе у них нет никаких шансов, если НАТО не поможет", - пояснил изданию британский военный.

Анализы свидетельствуют, что на ранних стадиях войны Россия сможет нанести удар по ключевой инфраструктуре и объектам за пределами контактной линии. Это приведет к сокращению военных возможностей вести бой на передовой.

"Но если НАТО сможет ограничить системы россиян, тогда все может превратиться в очень медленную и очень неприятную войну для обеих сторон", - сказал британский военный.

Что сделает Байден?

Администрация Джо Байдена в США ускоряет передачу дополнительной военной помощи Украине, которая, в свою очередь, просит американцев отправить батарею ракет Patriot из Польши в Украину. Такой шаг, скорее всего, разозлил бы Путина. В дополнение к защите от ударов с воздуха, который бы дали ракеты Patriot, США могли бы авторизовать развертывание передового вооружения, которое уже есть в руках украинской армии, в частности, ракет Javelin для борьбы с передовыми российскими танками. Эти военные факторы повлияют на расчеты как Байдена, так и Путина в дальнейшем.

Цена и риски

Читайте такжеForeign Policy: Украине лучше держать позиции и ждать, когда Путина не станетМинистр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что войска, развернутые у границы Украины, "продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны". И теперь они вернутся на базы к первому мая. Президент Украины Владимир Зеленский с осторожностью приветствовал решение об отводе.

Источники сообщили Business Insider, что "для Путина сейчас нет никакого смысла атаковать Украину". Возможно, объявление об отводе войск демонстрирует, что Путин соглашается: цена и риски слишком высоки, даже если Россия сможет добиться успеха. А возможно Путин хочет, чтобы Украина так думала, по крайней мере пока.

Стягивание войск РФ к границе: что произошло

РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих.

22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск поручено спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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Перевод: Лесь Дымань