Россия, кажется, вот-вот решится откровенно оккупировать украинский Донбасс, но Запад делает вид будто где-то существует "мирный процесс".

Кремль начал перемещение огромной военной силы. Военный аналитик из Москвы Павел Фельгенгауэр говорит, что сотни тысяч солдат прямо сейчас движутся по стране. И большинство из них, скорее всего, направляются к границе Украины.

Официальная причина: лишь в апреле по всей России пройдет более 4 тысяч военных учений. Об этом сказал министр обороны Сергей Шойгу. Российский политолог, близкий к Кремлю, Сергей Марков объявил, что Россия демонстрирует миру, что ее армия готова к большей войне и не только за Донбасс, - пишет Süddeutsche Zeitung.

Читайте такжеЕвросоюз обратился к России из-за стягивания войск к границе с УкраинойНо чего на самом деле хочет Россия, чего хочет Путин? Мобилизация таких масштабов выходит за пределы необходимых сил для того, чтобы пригрозить Украине или новой администрации в США. Значительно меньшего парада хватило бы. В ноябре 2017 года 59% россиян доверяли Путину. А сегодня таких только 31%. Его партия тоже в плохом положении. А следующие парламентские выборы пройдут уже в сентябре. Поэтому Путин, вполне возможно, решил использовать уже проверенный сценарий: развязать маленькую победоносную войну, чтобы повысить свой рейтинг.

Украина слаба, но не беззащитна

"Но здесь стоит отметить: маленькую победоносную войну. Война, в ходе которой Россия захватила бы большую часть Украины и соединила Донбасс и Крым, маловероятна. Украинская армия, конечно, не серьезный оппонент для российских сил. Однако, после профессионализации личного состава, создания дополнительной территориальной обороны, а также при помощи поставок современного вооружения вроде ракет Javelin украинцы могут приченить россиянам большие потери, если зона конфликта расширится", - пишет издание.

Читайте такжеThe Guardian: У границ Украины и Тайваня зарождается мир из "1984" ОруэллаНо в случае оккупации Донбассе ситуация иная. Кремль уже контролирует там примерно 30-тысячное войско. Неслучайно, что Путин раздал сотни тысяч российских паспортов на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" с 2019 года. Украинский язык был отменен как официальный на этих территориях, а украинская недвижимость - захвачена. Это ползучая аннексия, которая должна когда-то превратиться в реальную.

Необходимая пропагандистская подготовка наращивалась на протяжении последних месяцев. Российское военное присутствие замалчивается. Зато распространяются выдумки о якобы агрессии Украины и Запада. Недавно 8 апреля замглавы администрации в Кремле по вопросам Украины Дмитрий Козак подтвердил: если Украина начнет вести массовый огонь, "мы будем вынуждены вмешаться, чтобы защитить граждан России". После вторжения таких российских "миротворцев", организация фальшивого "референдума о присоединении" к России по примеру Крыма будет лишь вопросом времени.

Украинцы не могут разобраться со всем этим. В военном плане, даже после еще большей модернизации, Киев не сможет восстановить контроль над частью Донбасса еще много лет, пока Путин с его империалистическими настроениями будет править в Москве, не колеблясь использовать военную силу против Украины. Политически у Киева тоже нет альтернативы.

Признание марионеток Москвы в Донецке и Луганске в качестве партнеров на переговорах, утверждение автономии оккупированных территорий и проведение "выборов" в так называемых "ДНР" и "ЛНР" несмотря на все нарушения закона со стороны Москвы будет государственным самоубийством. В конце концов, этот процесс не только приведет к признанию еще одного российского государства внутри Украины, но и к дальнейшему отравлению украинской политики через марионеток Кремля, которые приедут в Киев из Донбасса.

Минский процесс давно мертв

Москва и правительства на Западе до сих пор напоминают о Минских соглашениях 2014-2015 годов как об основе для завершения войны.

"Но Минский процесс - это иллюзия, провозглашенная как политическая возможность, взлелеянная в Берлине или Париже с целью избежать трудных решений о том, что делать с Москвой", - говорится в статье.

Читайте такжеБлинкен посетит Брюссель в день проведения Комиссии Украина-НАТОТолько сам Путин знает, действительно ли он готов аннексировать Донбасс или нет. Точно можно сказать лишь то, что Москва годами нагло нарушает свои обязательства по Минским соглашениям. Она продолжает расчленять суверенитет европейской страны. Поэтому все это должно было бы привести к появлению новых санкций.

Президент США Джо Байден дал понять, что он готов надавить на Россию снова. Правительствам в Берлине и Париже тоже лучше было бы начать двигаться в этом же направлении, одобрить новые санкции и, например, изменить свою политику в отношении газопроводов. Однако, учитывая закат канцлерства Ангелы Меркель, такая жесткость маловероятна. И это играет на руку властителю Кремля.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань