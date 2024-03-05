По его словам, один из участников подключился через Wi-Fi отеля, или мобильную сеть.

Утечка разговора немецких офицеров о вероятном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus произошла из-за "опасного подключения". Один из участников звонка воспользовался мобильной сетью или Wi-Fi отеля.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, отвечая на вопросы журналистов, информирует BILD. Он подчеркнул, что системы связи ведомства не были взломаны, утечка произошла именно в результате частной ошибки.

"Не все участники придерживались процедуры безопасного подключения. По имеющимся данным, произошла утечка данных участника в Сингапуре", - сказал Писториус.

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По словам немецкого министра, один из офицеров подключился к секретному разговору Бундесвера через "открытое соединение". Известно, что в Сингапуре 19 февраля находился бригадный генерал Франк Грефе для посещения авиационной выставки.

Слив разговора немецких офицеров

В опубликованном российской пропагандой телефонном разговоре командующий ВВС Инго Герхарц и бригадный генерал Франк Грефе разговаривали с двумя другими офицерами Бундесвера. Для звонка использовалась не зашифрованная линия, а программное обеспечение видеоконференций Webex. Продолжительность записи - 38 минут.

Служба военной контрразведки Германии проводит расследование. Министр инициировал предварительное дисциплинарное расследование в отношении участников разговора.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал публикацию этого разговора российской гибридной атакой, проведенной для того, чтобы "подорвать решимость" союзников. Он поручил расследовать инцидент.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что немцев "не денацифицировали до конца".

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