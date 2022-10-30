По словам посла, эти россияне будут угрозой безопасности и для Германии, и для украинских женщин с детьми, которые спасаются от войны в ФРГ.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Федеративной Республике Германия Алексей Макеев убежден, что для Германии было бы неправильно принимать российских дезертиров.

Об этом шла речь в интервью еженедельнику BILD am Sonntag, что обнародовано сегодня.

Так, на вопрос должна ли Германия принимать россиян, бежавших от мобилизации, Макеев отметил, что почти никто из граждан РФ не покинул свою страну когда началась война. Он добавил, что также ничего не слышал о крупных демонстрациях в РФ против войны в Украине.

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"Я оцениваю, что бегут молодые люди, которые ни о чем не жалеют, а лишь хотят избежать военной службы и в конечном итоге ездят кортежами по немецким городам, размахивая российскими флагами", - пояснил посол.

По его убеждению, эти русские представляют угрозу безопасности как самой Германии, так и для всех молодых украинских женщин с детьми, которым придется находиться в лагерях для беженцев рядом с этими мужчинами из России.

"Для Германии было бы неправильно принимать российских дезертиров", - резюмировал Макеев.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.

Сразу после решения Путина россияне начали массово бежать из страны. Самыми популярными странами стали Казахстан, Грузия и Армения.

В Литве, Латвии, Эстонии и Польше заявили, что не выдавать гуманитарные визы россиянам, которые хотят избежать мобилизации.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по состоянию на 2 октября 2022 г. количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигла почти 4,2 млн чаще всего украинцы регистрируются в Польше и Германии.

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