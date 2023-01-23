Там предупредили, что в следующий раз будут блокировать помощь от ЕС и посоветовали Украине вернуться к законам, действовавшим до 2015 года.

Будапешт не будет блокировать решение ЕС о новой военной помощи Украине, но пригрозил, что "антиугорские действия Киева" затруднят дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах заседания глав МИД стран-членов Евросоюза, сообщает венгерское издание Hirado. "Решение, которое может привести к продолжению или эскалации войны, противоречит нашим интересам, поэтому мы не считаем увеличение поставок оружия хорошей идеей, но мы не препятствуем исполнению решения Евросоюза по этому поводу", - пояснил он свою позицию.

При этом Сийярто связал и выразил протест против "внезапных, массовых и необоснованных увольнений директоров и учителей венгерских школ, а также против того, что институты обязаны убрать венгерскую национальную символику". По его мнению, "все это является признаками серьезной, концентрированной антивенгерской атаки".

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"Это неприемлемо, и это должны понимать не только венгры, но и Евросоюз. Неприемлемо, чтобы кто-то представлял это как двусторонний вопрос", - сказал он, добавив, что Украине следует вернуться к законам, действовавшим до 2015 года.

"Нападки на венгров и антивенгерские действия очень затрудняют принятие решений в ближайший период, которые требуют от Венгрии жертв для поддержки Украины", – сказал венгерский министр.

"Мы ожидаем, что Украина будет уважать права венгерской национальной общины, (...) и мы также ожидаем, что ЕС будет принимать меры в этом вопросе", - добавил он.

Прокремлевский курс Венгрии

Власти Венгрии известны своей антиукраинской позицией. В частности, премьер-министр страны Виктор Орбан начал кампанию критики любых энергетических санкций против России, а также вообще выступает против любых санкций в отношении РФ.

В конце сентября 2022 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто хвастался тем, что встретился в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему, что не поддерживает новых санкций Евросоюза против РФ.

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