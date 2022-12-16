Советник премьера Венгрии заявил, что страны Евросоюза должны надавить на Еврокомиссию для принятия Украины в ЕС.

Будапешт выступает за ускоренную интеграцию Украины в Европейский союз. При этом Венгрия хочет сохранить тесные связи с Российской Федерацией.

"Венгерская позиция базируется на идее взаимосвязи. Поэтому мы не должны отделять себя друг от друга", - заявил главный советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в интервью Bloomberg.

По его словам, венгерское правительство считает, что Европейская комиссия должна поддержать скорейшее движение Киева в ЕС и вступление в блок Сербии.

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"Мы надеемся, что это (членство Украины в ЕС - УНИАН) произойдет как можно скорее. А страны-члены должны давить на Еврокомиссию, чтобы ускорить этот процесс", - подытожил политик.

Позиция Венгрии по войне в Украине - что известно

Нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно высказывлся в поддержку России и саботировал введение санкций против Москвы, а также выделение помощи Украине.

Так, сначала Будапешт наложил вето на решение ЕС о предоставлении Киеву 18 миллирдов евро в 2023 году. После торгов Венгрия все же дала согласие на выделение средств Киеву.

Кроме того, Венгрия по состоянию на 25 ноября заморозила российские активы на сумму почти 870 миллионов евро.

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