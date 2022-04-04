Польский премьер подчеркнул необходимость немедленно разорвать все торговые отношения с Россией и остановить поток европейских денег в Кремль.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский совет как можно скорее собраться для рассмотрения российских преступлений в Киевской области и введения эффективных санкций.

Об этом Моравецкий написал на странице в Facebook.

Он отметил, что преступления, которые были совершены российскими оккупантами в Буче и других населенных пунктах Киевской области, должны называться геноцидом, и каждый ответственный за них - прямо или косвенно - должен быть строго наказан Международным трибуналом.

"Резня в Буче - это больше чем тревожный звоночек для Европы и мира. Это ужасный крик за справедливость, свободу и право на жизнь; за базовые и универсальные ценности", – написал Моравецкий.

Польский премьер призвал ЕС конфисковать все российские активы в своих западных банках, в том числе российских олигархов. Также он отметил необходимость немедленно разорвать все торговые отношения с Россией и остановить поток европейских денег в Кремль.

"Преступный и все более тоталитарный режим Путина заслуживает лишь одно: санкции, которые действительно работают", - сказал Моравецкий.

Также он подчеркнул, что Украина должна получить вооружение, с которым она сможет защитить женщин и детей Мариуполя, Бучи и других городов.

"Это наш политический и моральный долг. Хватит фальшивых жестов и тактики избегания. Хватит! Санкции не работают. Выключите кислород российскому геноциду", - заявил Моравецкий.

"Бучанская резня": что известно о зверствах оккупантов на Киевщине

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освобождено от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. Дмитрий Комаров показал ужасные кадры из Бучи и рассказал, что жители просто плачут, когда видят хлеб. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

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