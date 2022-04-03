Глава МИД заявил, что работа над привлечением к ответственности всех причастных к совершению преступлений против гражданского населения в Украине началась.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Россия в своих преступлениях хуже, чем боевики "Исламского государства" на Ближнем Востоке.

Об этом глава МИД сказал в видеообращении в микроблоге Twitter.

"Ничего не может сравниться с тем, что мы видели с Бучи. Я лично пытаюсь подготовить себя к фотографиям и видео, которые появятся из Мариуполя, когда мы его освободим. Вероятно, они будут еще более опустошительными", - заявил Кулеба.

"То, что мы видели в Буче, делает один факт четким: Россия хуже, чем ІДІЛ в ее зверствах, преступлениях, масштабах этих преступлений и грубости поведения российской армии в Украине. Я не знаю, где эти солдаты учились, какого рода ценности они исповедуют, если какие-либо, потому что это невыразимо", - заявил Кулеба.

По его словам, российские оккупанты насиловали, пытали, убивали гражданское население.

В то же время глава МИД отметил, что уже началась работа над преследованием всех, кто совершал эти преступления.

"Мы знаем номера военных подразделений, которые стояли в Буче и других селах и городах Киевской области. На это может потребоваться время, но мы будем работать для себя, но и вместе с нашими партнерами и Международным уголовным судом, чтобы всех привлечь к ответственности. Мы не только говорим об исполнителях этих преступлений, но и об их командирах и политическом руководстве. Всю цепочку командования надо установить", - заявил Кулеба.

Напомним, Кулеба назвал единственный способ остановить зверства русских фашистов. По его мнению, это - поставки украинской стороне танков, боевых самолетов и зенитно-ракетных комплексов.

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