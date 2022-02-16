Накануне The Sun "анонсировал" нападение России на Украину на ночь, которая в итоге прошла мирно.

Британский таблоид The Sun, который накануне едва ли не первым "спрогнозировал" не только дату, но и время возможного вторжения России в Украину, отредактировал статью об этом.

В новой версии указано, что ночь, на которую "планировалось" нападение, прошла без происшествий. Причиной указали то, что президент РФ Владимир Путин якобы "продолжил заставлять Запад гадать".

"Холодное ясное небо над столицей Киевом, где местные жители приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным, за исключением пролетавших коммерческих рейсов", - говорится в материале.

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The Sun также пишет, что накануне в украинской столице якобы быстрыми темпами готовились к защите страны - везли вооружение на боевые позиции.

О новых сроках вторжения в материале речь не идет - указано лишь, что оно может начаться "в любой момент".

Что этому предшествовало

Во вторник The Sun со ссылкой на высокопоставленных чиновников из американской разведки сообщил, что Россия намерена вторгнуться в Украину 16 февраля в час ночи по британскому времени и в три часа ночи – по киевскому, нанеся массированный ракетный удар с участием 200 тысяч военнослужащих.

Еще один таблоид - The Mirror со ссылкой на источники в разведке написал, что ракетные удары могут нанести с воздуха по правительственным объектам еще до того, как танки перейдут границу. В то же время российские корабли могут штурмовать южное побережье Украины.

В Белом доме утверждают, что вторжение России в Украину может произойти до конца текущей недели.