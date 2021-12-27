Чиновник также заявил, что РФ, КНР и Иран проводят масштабные информационные операции против Соединенного Королевства.

Британский министр по вопросам безопасности Дэмиан Хайндс назвал Россию самой враждебной наряду с Китаем и Ираном страной мира, которая угрожает его государству.

Об этом он сказал в интервью газете The Daily Telegraph, информирует "Радио Свобода".

Хайндс также заявил о необходимости обновления британского законодательства, касающегося противодействия иностранным разведкам. Некоторые положения устарели почти на 100 лет, добавил министр.

"Три страны, которые я назвал, физически имеют в своем распоряжении человеческие ресурсы, широко присутствуют в киберпространстве и могут масштабно разворачиваться. Они могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них множеством различных способов. Я думаю, что трудно представить их полный список, потому что существует так много потенциальных способов", - сказал министр.

Ранее Россию среди опасных стран также называли глава Тайной службы разведки Великобритании МИ6 Ричард Мур и министр обороны страны Бен Уоллес.

В первом после выхода страны из ЕС британском отчете по оборонной и международной стратегии Россия была определена как "главная угроза на государственном уровне".

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