Там также предупредили Путина о последствиях в случае вторжения в Украину.

Российская Федерация на сегодня является страной, которая "объективно ослабевает". Это касается экономического и демографического плана.

Об этом в интервью Sunday Times заявил глава британской разведки MI6 Ричард Мур.

"Россия - объективно ослабевающая страна в экономическом и демографическом плане. Это очень сложный период", - отметил Мур.

Обострение на Востоке Украины

Он также прокомментировал концентрацию российских войск на границе с Украиной. В частности, Лондон и Вашингтон предупредили президента Владимира Путина о последствиях вторжения. По мнению Мура, российская сторона не сомневается в позициях Британии и США по этому вопросу. Государства тесно координируют свои действия с союзниками, чтобы убедиться, что президент страны-агрессора получает четкие сигналы.

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Кроме того, Мур высказался насчет обвинений Чехии в отношении российских спецслужб, которые Прага обвинила в причастности к взрывам боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

"Когда вы видите такую модель безрассудного поведения, то, конечно, затем смотрите на то, что происходит вокруг Украины и нас это беспокоит. Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками - чтобы убедиться, что мы посылаем Путину четкие сигналы", - подчеркнул Мур.

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Автор: Виктория Гордиенко