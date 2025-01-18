Уже в этом месяце могут начаться переговоры по согласованию соответствующего договора.

Великобритания и Польша работают над соглашением об обороне, которое будет охватывать все вопросы - от защиты от России до борьбы с нелегальной иммиграцией и обеспечения энергоснабжения. Об этом пишет Politico, ссылаясь на заявление офиса премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В заявлении офиса Стармера говорится о том, что будущий британско-польский договор будет направлен на установление более тесных связей между армиями двух стран и координирование усилий в борьбе с дезинформацией и гибридными угрозами.

"Ожидается, что в этом месяце начнутся переговоры по согласованию договора, который станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на недавних соглашениях с Францией и Германией", - добавили в заявлении.

Видео дня

В Politico напомнили, что Великобритания и Польша уже работают вместе над программой фрегата Miecznik AH140, благодаря которой польские вооруженные силы получат новые военно-морские суда в 2030-х годах. Также страны работают над программой наземной противовоздушной обороны Narew, стоимость которой достигает четыре миллиарда фунтов стерлингов.

Последние заявления Кира Стармера

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна будет играть "полноценную роль" в миротворческих усилиях в Украине. Во время своего визита в Киев он подчеркнул, что Британия даже может развернуть британские войска для поддержания мира.

Также премьер-министр Британии призвал Европу увеличить поддержку Украины на фоне прихода Трампа к власти. По его словам, сейчас "мы живем в другом контексте с точки зрения конфликтов по всему миру".

Вас также могут заинтересовать новости: