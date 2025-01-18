Великобритания и Польша работают над соглашением об обороне, которое будет охватывать все вопросы - от защиты от России до борьбы с нелегальной иммиграцией и обеспечения энергоснабжения. Об этом пишет Politico, ссылаясь на заявление офиса премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
В заявлении офиса Стармера говорится о том, что будущий британско-польский договор будет направлен на установление более тесных связей между армиями двух стран и координирование усилий в борьбе с дезинформацией и гибридными угрозами.
"Ожидается, что в этом месяце начнутся переговоры по согласованию договора, который станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на недавних соглашениях с Францией и Германией", - добавили в заявлении.
В Politico напомнили, что Великобритания и Польша уже работают вместе над программой фрегата Miecznik AH140, благодаря которой польские вооруженные силы получат новые военно-морские суда в 2030-х годах. Также страны работают над программой наземной противовоздушной обороны Narew, стоимость которой достигает четыре миллиарда фунтов стерлингов.
Последние заявления Кира Стармера
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна будет играть "полноценную роль" в миротворческих усилиях в Украине. Во время своего визита в Киев он подчеркнул, что Британия даже может развернуть британские войска для поддержания мира.
Также премьер-министр Британии призвал Европу увеличить поддержку Украины на фоне прихода Трампа к власти. По его словам, сейчас "мы живем в другом контексте с точки зрения конфликтов по всему миру".