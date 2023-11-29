В Европейском центробанке заявляют, что нужно найти другие способы финансирования восстановления Украины.

Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос заявил, что потенциальный репутационный ущерб от использования замороженных активов России для восстановления Украины исключает такой шаг.

Как пишет Bloomberg, в комментарии изданиям De Standaard и La Libre Belgique он высказал позицию ЕЦБ по использованию дивидендов и процентов от замороженных активов.

"Во-первых: это должно быть глобальное решение, в идеале с участием всех членов "Большой семерки", — сказал он. "Кроме того, нам нужно быть осторожными, поскольку это может привести к репутационному ущербу. Нам нужно выйти за рамки этого конфликта в изоляции, и это может иметь последствия для евро как безопасной валюты".

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Европейский Союз обсуждает, насколько быстро можно реализовать планы по введению налога на непредвиденные доходы к прибыли, полученной от замороженных активов Центрального банка России, и использовать эти доходы для восстановления Украины, хотя ЕЦБ выразил обеспокоенность по поводу такого шага.

"Евро - вторая по важности валюта в мире, и мы должны учитывать ее долгосрочную репутацию", - заявил Гиндос. - "Я думаю, что есть и другие способы финансирования восстановления Украины".

Война в Украине и замороженные активы РФ

Лидеры Европейского Союза поддерживают введение налога на непредвиденную прибыль, полученный от замороженных активов российского Центрального банка суммой более 200 миллиардов евро, для помощи в восстановлении Украины. Сейчас эти средства заблокированы в Брюсселе, Люксембурге, некоторых инвестиционных банках Германии или Франции.

В то же время ЕЦБ заявляет о том, что действия против санкционных активов могут угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности единой валюты.

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