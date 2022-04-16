В "стоп-лист" РФ попали министр юстиции, глава МИД, министр обороны и бывший премьер-министр Великобритании.

Россия ввела персональные санкции в отношении руководства Великобритании.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

Российский "стоп-лист" создали в ответ на "беспрецедентные враждебные действия правительства Великобритании" в виде санкций против высших должностных лиц РФ.

Россия обвиняет руководство Великобритании в "нагнетании обстановки" вокруг войны в Украине и "накачивании" ее летальным вооружением.

Въезд в Российскую Федерацию запретили премьер-министру Борису Джонсону, министру юстиции Доминику Раабу, главе МИД Элизабет Трасс, министру обороны Бену Уоллесу и бывшему премьер-министру Терезе Мэй.

Также в этот список попали министр транспорта Грант Шаппс, министр внутренних дел Прити Пател, министр финансов Риши Сунак, министр предпринимательства Квази Квартенг, министр культуры Надин Доррис, заместитель министра обороны Джеймс Хиппи, первый министр Шотландии Никола Стерджен и генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

В РФ обещают добавить в "стоп-лист" британских политиков и парламентариев, которые "занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима".

Напомним, что 9 апреля британский премьер Борис Джонсон поездом прибыл в Киев, встретился с Владимиром Зеленским, а также прогулялся по Крещатику и Майдану Незалежности.

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