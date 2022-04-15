Как сообщается, стоимость находящихся в собственности этих олигархов активов составляет 10 миллиардов фунтов стерлингов.

Британия объявила санкции против еще двух российских олигархов: Евгения Тененбаума и Давида Давидовича, близких соратников Романа Абрамовича.

Директор футбольного клуба "Челси" Юджин Тененбаум и Давид Давидович лишились доступа к активам на 10 млрд фунтов стерлингов (13 млрд долларов), сообщает ВВС.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что это крупнейшее замораживание активов в истории страны. И это при том, что общее число лиц, попавших под санкции Великобритании с февраля, составляет 106 человек.

Тененбаум ранее называл себя одним из ближайших деловых партнеров Абрамовича. Корпоративные документы показывают, что 24 февраля он получил контроль над Evrington Investments Limited, инвестиционной компанией, связанной с Абрамовичем.

"Мы затягиваем храповик путинской военной машины и нацеливаемся на круг людей, наиболее близких к Кремлю", - отметила Трасс.

В США частный самолет Gulfstream, принадлежащий Абрамовичу, был фактически остановлен, поскольку министерство торговли США заявило, что это был один из ряда самолетов, нарушающих санкции.

Напомним, что на этой неделе суд острова Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на сумму 5,4 миллиарда фунтов стерлингов.

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