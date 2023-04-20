После распада империи под названием Советский Союз карабахский конфликт был самой горячей точкой на постсоветском пространстве в течение многих лет. В 2020 году он завершился освобождением территорий Азербайджана от оккупации. Это подтвердила и Армения, подписав соглашение осенью 2020-го соглашение, завершившее 44-дневнюю Вторую карабахскую войну.

С целью взаимного признания территориальной целостности Азербайджана и Армении на основе принципов ООН 1991 года, была начата подготовка к заключительному миру. Но, к сожалению, подписание итогового соглашения о мире, заключение которого ожидалось тогда в течение нескольких месяцев, все еще откладывается.

Азербайджан провел очередные операции по очистке от сепаратистов территорий, контролируемых российскими "миротворцами"

Главной обязанностью российского военного контингента, разместившегося в то время на территории в качестве "миротворцев" на 5 лет, было создание условий для заключения мира. Но то, что произошло за прошедший период, свидетельствует об обратном. Создается впечатление, что "миротворцы", которые видят, что русские (РМК) не понадобятся в регионе, если будет достигнут окончательный мир, пытаются затянуть процесс. То есть, после 2020 года они не только не готовили почву для окончательного мира между двумя странами, но и поддерживали сепаратистов, оставшихся в Ханкенди, тем самым, добившись возникновения различных инцидентов между Азербайджаном и Арменией.

Понимая это, Азербайджан провел очередные операции по очистке от сепаратистов территорий, контролируемых российскими "миротворцами", и осуществил размещение здесь своих подразделений. И президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан не хочет войны после восстановления своей территориальной целостности согласно международным нормам, что страна является сторонником мира и гарантирует безопасность граждан армянского происхождения в Карабахе, наравне с другими гражданами Азербайджана (они могут жить также, как жили в безопасной и дружественной обстановке до 1988 года): "В конечном итоге, как нам кажется, Армения в принципе тоже согласна с нашим подходом, поскольку иного варианта просто нет".

Президент Азербайджана и премьер-министр Армении, похоже, ведут "переговоры на расстоянии"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявляет, что он выступает за окончательный мир путем признания территориальной целостности Азербайджана и даже недавно сказал: "Армения признала, что Карабах принадлежит Азербайджану, и мы должны это понять".

Но, к сожалению, реваншисты в Армении и в Ханкенди, который находится под контролем российских "миротворцев", всячески этому препятствуют, регулярно устраивая провокации.

Сложилась интересная ситуация. Президент Азербайджана и премьер-министр Армении, похоже, ведут "переговоры на расстоянии". Если внимательно вслушаться в речи президента Азербайджана и выступления премьер-министра Армении, то создается впечатление, что риторика обеих стран направлена в сторону Москвы. Мол, Россия пришла в регион под видом "миротворчества", и препятствует миру, занимаясь деструктивной деятельностью...

Все, кто знаком с Алма-Атинской декларацией, поймут, о чем именно идет речь.

Мандат российских "миротворцев" в регионе, тормозящих весь этот процесс, действует до 2025 года

Сейчас в Армении Пашинян открыто пытается объяснить и каким-то образом обосновать армянскому обществу позицию президента Азербайджана. Для послевоенного армянского общества это, по понятным причинам, сложная ситуация. Общество получило травму от поражения, находится в тяжелой морально-психологической и напряженной политической обстановке. Однако премьер-министр стал фигурой, транслирующей оптимальную позицию не только для своей страны, но и для региона в целом.

В настоящее время единственным выходом для Армении он видит мир, которого Азербайджан добивается уже много лет. Причем мир не только с Азербайджаном, но и с Турцией. Открытие коммуникаций с Турцией не только приближает Армению к Европе, но и создает серьезный потенциал для экономического роста. Но, по-видимому, в Армении есть силы, мешающие Пашиняну…

Мандат российских "миротворцев" в регионе, тормозящих весь этот процесс, действует до 2025 года. Сложно что-либо сказать однозначно о позиции Армении, но Азербайджан является твердым сторонником того, чтобы не продлевать этот мандат. Все строится на том, чтобы не позднее 2025 года две соседние страны, которые хотят признать территориальную целостность друг друга и жить в мире, достигли соглашения. А "миротворцы" отправились туда, откуда они пришли.

Мубариз Асланов, специальный корреспондент ИА Report.az и BakuTV