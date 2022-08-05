Причиной дипломаты называют объявление 5 августа персонами нон-грата 14 сотрудников посольств.

Болгария на неопределенный срок останавливает выдачу россиянам туристических виз, а также виз для владельцев недвижимости.

Об этом сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР). По данным ассоциации, об этом болгарские дипломаты уведомили туроператоров.

Причиной дипломаты называют объявление 5 августа персонами нон-грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

"Из-за нехватки сотрудников частично приостановили свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство РФ в Варне. Генеральное консульство РФ в Русе приостановило работу. Генконсульство Болгарии в Екатеринбурге временно закрыто", — сообщили в АТОР.

Напомним, посольство Латвии в России также остановило на неопределенный срок выдачу всех виз для граждан России. Единственным исключением для выдачи визы станет необходимость поездки на похороны кого-то из близких родственников.

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