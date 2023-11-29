Подоляк отметил, что это утверждение не соответствует действительности, но эта тема является крайне выгодной для оппонентов, поэтому надо максимально критически относиться к подобной информации.

Британский журнал The Economist опубликовал статью о конфликте между президентом Владимиром Зеленскиим и главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным. В частности, в материале речь идет о "трещинах" между военным и политическим руководством страны и утверждается, что отношения между Зеленским и Залужным стали "ужасными".

Издание со ссылкой на "высокопоставленный источник в правительстве" отмечает, что открытый конфликт в руководстве был "предполагаемым" результатом контрнаступательной операции, которая "пошла не по плану" и сейчас ведется обвинение в том, кто виноват в неудаче:

"Политики говорят, что их генералы – болваны, вышколенные в Советском Союзе. А генералы говорят, что политики - болваны, мешающие своим вмешательствам. У победы много родителей, но никто не хочет воспитывать тупиковую ситуацию".

В то же время в комментарии LIGA.net советник офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что такие утверждения The Economist не соответствуют действительности.

"Нет, это вообще не соответствует действительности. Президент как верховный главнокомандующий и главнокомандующий - это одна военно-политическая управленческая вертикаль с жесткой иерархией. Поэтому любые вопросы отрабатываются в рамках постоянной прямой коммуникации на разных площадках", – ответил советник главы ОП.

По его словам, конфликтность "вообще исключена", поскольку президент отвечает за стратегические задачи, в том числе относительно активной деоккупации украинских территорий и "гораздо более широкий контекст, который учитывает также экономические и внешнеполитические аспекты". В то же время Залужный отвечает за военную операционность, непосредственные логистические решения и планирование тактики.

В то же время Подоляк подчеркнул, что такие утверждения могут широко использоваться для проведения дезинформационной кампании.

Советник главы ОП отметил, что эта тема является крайне выгодной для оппонентов, и посоветовал максимально критически относиться к подобной информации.

СМИ о конфликте в украинском руководстве

Ранее СМИ писали, что между Зеленским и украинскими военными произошел раскол, и напряженность между политическим и военным руководством Украины, которая "обычно держится в тайне, вылилась в публичное поле".

Слухи о "расколе" появились после статьи главкома Залужного для The Economist, где он заявил о том, что война РФ против Украины становится позиционной. "Масла в огонь" тогда подлило противоположное заявление Зеленского о том, что тупиковой ситуации нет.

В то же время в ОП неоднократно опровергали информацию о наличии такого конфликта

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