Bloomberg: Ни одна страна не исключительная, России пора это усвоить

Почти каждый народ в какой-то момент своей истории верит в свое особое призвание, но это заблуждение, от которого следует избавиться как можно скорее.

Эксперты недавно провозгласили "конец" британской национальной исключительности или "разоблачение" этого мифа. Британцам трудно видеть свою уникальную героичность на фоне неуклюжего ответа на пандемию и проблем из-за Brexit. В это же время, им буквально приходится "упаковывать" памятники своим национальным идолам, чтобы спасти их от уродования.

Читайте такжеWashington Post: Война против Украины становится слишком большим бременем для России

Другие обозреватели похожим образом объявили о конце шведской национальной исключительности, потому что неортодоксальный эпидемиологический подход к COVID-19 провалился. Но вера Швеции в свой особый статус, очевидно, испарилась намного раньше и по многим другим причинам, - пишет Bloomerg.

И каждый раз, когда один комментатор провозглашает конец национальной исключительности какого-то народа, сразу же появляется другой, который подчеркивает ее существование.

"Кажется, это железный закон истории: каждое государство в какой-то момент утверждает свое превосходство над другими или свою особую цель. Исключительность, по иронии, универсальная", - говорится в статье.

Когда губернатор колонии Массачусетского залива Джон Винтроп говорил о "городе на склоне" в 1630 году, он имел в виду небольшую группу пуритан. Но до момента, когда президент Рональд Рейган в 1980 году превратил эту фразу в "блистательный город на склоне", американцы уже усвоили суть. Их страна была не просто супердержавой, а и наиболее добродетельным государством мира с моральным превосходством над другими, наделенная особой исторической ролью. Эта идеология перетекла в партийную политику. В 2016 году Хиллари Клинтон приняла американскую исключительность как способ атаковать своего оппонента Дональда Трампа, который, по ее мнению, почему-то не верил в это. Она была права, когда указала на то, как в ответ на фразу о том, что Владимир Путин - "убийца", Трамп, будучи уже президентом, лишь пожал плечами: "Думаете, наша страна такая уж невинная?".

Читайте такжеRFERL: В школах России установят систему видео-наблюдения "Оруэлл"

Германия сыграла в эту игру раньше. Два века назад, до появления государства с таким названием, философы романтической эпохи, такие как Иоганн Готтфрид Гердер и Иоганн Готтлиб Фихте нашли немецкую исключительность в уникальной "душе народа". Эти идеи привели к подъему национализма в Европе.

На протяжении 19 века эта исключительность переросла в убеждение, что немецкая "культура" с ее глубиной преобладала над англо-французской "цивилизацией". Последний термин немецкие писатели использовали в унизительном тоне. "Земля же поэтов и мыслителей" по определению была другой. Она была одинаково удалена от Запада и Востока и имела свой "особый путь", который ведет к чему-то высшему чем монархия, аристократия или демократия. После Первой мировой войны эта идея переросла в расистскую исключительность - в нацизм, который дал толчок Второй мировой войне.

"Среди всех идей об исключительности одна особенно напоминает немецкую версию за 19 век. Россия уже давно считает себя "третьим Римом" после империи цезарей и православной Византии, чью роль "святая Русь" якобы взяла на себя. Как и немцы в прошлом, россияне убеждены, что их культура и "душа" значительно глубже, чем у Запада", - говорится в статье.

Читайте такжеAtlantic Council: Война на Донбассе - это умышленная политика России, от которой она не откажется

Как определено в трудах российских авторов, таких как Александр Дугин, русская исключительность заключается в призвании править "Евразией", нацеленной против Запада. Путин разделяет эти взгляды.

Япония тоже считала себя особенной, пока не потерпела поражение во Второй мировой войне. В определенной мере она себя такой видит в интеллектуальной традиции Нихондзирон, основанной на японской уникальности. Соседний Китай называет себя "средним королевством" и тоже всегда исповедовал "китайский путь".

Проблема в том, что национальная исключительность всегда приводит к чему-то плохому. Во-первых, к лицемерию. Как, например, США или Великобритания могут претендовать на моральное превосходство, когда первый корабль с африканскими рабами прибыл в Америку того же 1619 году, когда другое английское судно доставило на континент пилигримов в их "город на склоне"? Что бы каждая из этих стран сказала, если бы антирасистские беспорядки, которые продолжались на их улицах на протяжении последних недель, вспыхнули, например, в Китае или Иране? Исключительность требует редактирования прошлого страны, а значит лжи.

Читайте такжеNew York Times: Россия цепляется за убийство Флойда как за доказательство лицемерия США

Она также приводит к появлению двойных стандартов. В худших случаях, таких, которые пережила Германия и Япония прошлого века, национальная исключительность может мутировать в жестокий этноцентризм. А он стал причиной зверств, трагедии и руины. Именно поэтому слово "sonderweg" ("особый путь") приобрело абсолютно отрицательного значения в среди историков послевоенной Германии. Оно ассоциируется с обманом, который привел к Холокосту.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ