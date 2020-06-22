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Bloomberg: Ни одна страна не исключительная, России пора это усвоить

14:57, 22 июня 2020
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Эксперты недавно провозгласили "конец" британской национальной исключительности или "разоблачение" этого мифа. Британцам трудно видеть свою уникальную героичность на фоне неуклюжего ответа на пандемию и проблем из-за Brexit. В это же время, им буквально приходится "упаковывать" памятники своим национальным идолам, чтобы спасти их от уродования.

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Другие обозреватели похожим образом объявили о конце шведской национальной исключительности, потому что неортодоксальный эпидемиологический подход к COVID-19 провалился. Но вера Швеции в свой особый статус, очевидно, испарилась намного раньше и по многим другим причинам, - пишет Bloomerg.

И каждый раз, когда один комментатор провозглашает конец национальной исключительности какого-то народа, сразу же появляется другой, который подчеркивает ее существование.

"Кажется, это железный закон истории: каждое государство в какой-то момент утверждает свое превосходство над другими или свою особую цель. Исключительность, по иронии, универсальная", - говорится в статье.

Когда губернатор колонии Массачусетского залива Джон Винтроп говорил о "городе на склоне" в 1630 году, он имел в виду небольшую группу пуритан. Но до момента, когда президент Рональд Рейган в 1980 году превратил эту фразу в "блистательный город на склоне", американцы уже усвоили суть. Их страна была не просто супердержавой, а и наиболее добродетельным государством мира с моральным превосходством над другими, наделенная особой исторической ролью. Эта идеология перетекла в партийную политику. В 2016 году Хиллари Клинтон приняла американскую исключительность как способ атаковать своего оппонента Дональда Трампа, который, по ее мнению, почему-то не верил в это. Она была права, когда указала на то, как в ответ на фразу о том, что Владимир Путин - "убийца", Трамп, будучи уже президентом, лишь пожал плечами: "Думаете, наша страна такая уж невинная?".

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Германия сыграла в эту игру раньше. Два века назад, до появления государства с таким названием, философы романтической эпохи, такие как Иоганн Готтфрид Гердер и Иоганн Готтлиб Фихте нашли немецкую исключительность в уникальной "душе народа". Эти идеи привели к подъему национализма в Европе.

На протяжении 19 века эта исключительность переросла в убеждение, что немецкая "культура" с ее глубиной преобладала над англо-французской "цивилизацией". Последний термин немецкие писатели использовали в унизительном тоне. "Земля же поэтов и мыслителей" по определению была другой. Она была одинаково удалена от Запада и Востока и имела свой "особый путь", который ведет к чему-то высшему чем монархия, аристократия или демократия. После Первой мировой войны эта идея переросла в расистскую исключительность - в нацизм, который дал толчок Второй мировой войне.

"Среди всех идей об исключительности одна особенно напоминает немецкую версию за 19 век. Россия уже давно считает себя "третьим Римом" после империи цезарей и православной Византии, чью роль "святая Русь" якобы взяла на себя. Как и немцы в прошлом, россияне убеждены, что их культура и "душа" значительно глубже, чем у Запада", - говорится в статье.

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Как определено в трудах российских авторов, таких как Александр Дугин, русская исключительность заключается в призвании править "Евразией", нацеленной против Запада. Путин разделяет эти взгляды.

Япония тоже считала себя особенной, пока не потерпела поражение во Второй мировой войне. В определенной мере она себя такой видит в интеллектуальной традиции Нихондзирон, основанной на японской уникальности. Соседний Китай называет себя "средним королевством" и тоже всегда исповедовал "китайский путь".

Проблема в том, что национальная исключительность всегда приводит к чему-то плохому. Во-первых, к лицемерию. Как, например, США или Великобритания могут претендовать на моральное превосходство, когда первый корабль с африканскими рабами прибыл в Америку того же 1619 году, когда другое английское судно доставило на континент пилигримов в их "город на склоне"? Что бы каждая из этих стран сказала, если бы антирасистские беспорядки, которые продолжались на их улицах на протяжении последних недель, вспыхнули, например, в Китае или Иране? Исключительность требует редактирования прошлого страны, а значит лжи.

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Она также приводит к появлению двойных стандартов. В худших случаях, таких, которые пережила Германия и Япония прошлого века, национальная исключительность может мутировать в жестокий этноцентризм. А он стал причиной зверств, трагедии и руины. Именно поэтому слово "sonderweg" ("особый путь") приобрело абсолютно отрицательного значения в среди историков послевоенной Германии. Оно ассоциируется с обманом, который привел к Холокосту.

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