Выпуск новости журналисты объяснили подготовкой к различному развитию событий в Восточной Европе.

Международное агентство Bloomberg в ночь на субботу (по киевскому времени) заявило о начавшемся вторжении России в Украину. После чего сообщение удалили и извинились перед читателями.

Об этом говорится в заявлении агентства на сайте.

Новость с заголовком "Russia Invades Ukraine" (Россия вторгается в Украину) появилась на портале Bloomberg в 16:00 по времени США и в 23:00 по Киеву 4 февраля.

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Выпуск новости журналисты объяснили подготовкой к различному развитию событий в Восточной Европе. Они уверяют, что заголовок опубликовали нечаянно.

СМИ извинилось перед читателями в отдельном заявлении.

"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторгается в Украину" был случайно опубликован около 16:00 по местному времени на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, мы выясняем причину", – сообщили в Bloomberg.

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь к полномасштабному нападению на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

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