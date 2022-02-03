Россия продолжает перемещение войск в сторону Украины.

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал "никем не оправданным" переброску дополнительных войск США в страны НАТО в Восточной Европе.

Об этом он заявил в комментарии российскому Интерфакс.

"Никем не оправданные, деструктивные шаги, они усиливают военное напряжение, сужают поле для политических решений", – ответил Грушко.

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Россиянин добавил, что такой шаг "только на радость властям в Киеве – можно и дальше "безнаказанно" саботировать минские соглашения".

В среду вечером, 3 февраля, президент США Джо Байден формально одобрил размещение дополнительных военных сил США в странах восточного фланга НАТО на фоне угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.

Войска будут действовать на двусторонней основе со странами, которые их принимают, потому что Альянс не задействовал многонациональные силы реагирования.

США увеличили уровень боевой готовности 8,5 тысячи военных на территории Штатов, чтобы иметь возможность быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае вторжения РФ в Украину.

По данным НАТО, Россия продолжает перемещение войск в сторону Украины. Сейчас вокруг страны уже сосредоточено более 100 тысяч войск.

Генсек Альянса подчеркнул, что такая военная активность в регионе – самая высокая со времен холодной войны.

Стягивание армии РФ происходит и на территории Беларуси под предлогом якобы российско-белорусских учений.

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