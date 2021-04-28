Отмечается, что заявления властей РФ о том, что ситуация с пандемией в стране находится под контролем, снизили спрос на вакцинацию, так как люди стали меньше бояться заражения.

В России началась третья волна коронавируса, однако официальный Кремль опровергает.

Об этом пишет американское издание Bloomberg, ссылаясь на два анонимных официальных источника, знакомых со статистикой, которую не спешат распространять.

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В частности в Москве 6 дней подряд фиксировали более 2 тысяч новых случаев заражения, а среднее количество больных в городе за неделю превысило зимнее. Кремль пытается сдержать третью волну, не прибегая к ограничениям, однако вакцинироваться россияне не спешат.

Частично это связано со скептицизмом по отношению к вакцинам, частично — с отсутствием страха перед вирусом на фоне заявлений властей о том, что Россия успешно справляется с пандемией, пишет Bloomberg.

Но вот в Кремле опровергают это. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никакой «второй бухгалтерии» в статистике по эпидемии в России нет и быть не может, сообщает РИА Новости.

Так же эту же информацию опроверг заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, сообщает радиостанция «Говорит Москва». По его словам, сейчас в России наблюдается лишь плавный подъем заболеваемости.

«Чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический», — подчеркнул эксперт.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заражений в РФ с начала пандемии составило 4 732 981, 107 547 умерли, 4 360 900 побороли вирус.

Коронавирус в России: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко