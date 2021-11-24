"Свадьба призраков" – это услуга, пользующаяся спросом в некоторых районах Китая.

В Китае украли прах блогерши с ником Luoxiaomaomaozi, которая покончила с собой во время прямой трансляции. Пепел попытались продать для "свадьбы призраков".

Об этом пишет Vice.

Отмечается, что в октябре девушка вышла в прямой эфир в приложении Douyin, достала бутылку с химическим веществом, озвучила мысли о самоубийстве и начала пить. После этой трансляции девушка попала в больницу, где скончалась.

Как пишут китайские СМИ, когда она пила жидкость, зрители провоцировали ее продолжать делать это.

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Ее прах украл сотрудник крематория и попытался продать семье, которая хотела устроить "свадьбу призраков". В связи с кражей праха блогерши задержаны трое мужчин. Пепел хотели продать по цене от 7800 до 11 000 долларов.

"Свадьба призраков" – это услуга, пользующаяся спросом в некоторых районах Китая. Существует обычай, по которому люди устраивают "свадьбы" для умерших родственников. Они надеются, что в загробной жизни те смогут обрести счастливую семью.

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Автор: Катерина Шварц