Некоторые не довольны тем, что американская политика сдерживания на Ближнем Востоке якобы начала проваливаться.

Убийство трех американских военнослужащих и ранение еще десятков боевиками, поддерживаемыми Ираном, усиливает давление на президента США Джо Байдена и вынуждает его нанести удар непосредственно по Ирану.

Однако, как пише Reuters, этот шаг он не хотел делать из-за опасения разжечь еще более масштабную войну. Варианты ответа Байдена могут варьироваться от нападения на иранские силы за границами Ирана или внутри него, или выбора более осторожного ответного нападения исключительно против ответственных за удар поддерживаемых Ираном боевиков, говорят эксперты.

Смертоносная атака дала Байдену политическое пространство для нанесения ответного удара США по силам, поддерживаемым Ираном, но без риска прямой войны с Тегераном.

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Республиканцы обвинили Байдена в том, что он позволил американским военным стать "сидячими утками", ожидая того дня, когда дрон или ракета смогут обойти защиту баз. Теперь они требуют от президента нанести удар по Ирану. "Единственным ответом на эти нападения должен быть разрушительный военный ответ на иранские террористические силы, как в Иране, так и на всем Ближнем Востоке", - заявил сенатор-республиканец Том Коттон.

Экс-президент Дональд Трамп, который надеется сразиться с Байденом на президентских выборах, и вовсе назвал нападение "последствием слабости и капитуляции Джо Байдена".

А демократы открыто выразили обеспокоенность тем, что стратегия Байдена по сдерживанию конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа терпит неудачу. "Ситуация выходит из-под контроля. Она начинает перерастать в региональную войну, и, к сожалению, США и нашим войскам угрожает опасность", - сказала представитель Демократической партии Барбара Ли.

При этом представитель Демократической партии Сет Моултон, отслуживший четыре срока в Ираке как морской пехотинец, выступил против призывов республиканцев к войне, заявив, что "сдерживание - это сложно; война еще хуже".

"Призывающим к войне с Ираном: вы играете на руку врагу, и мне бы хотелось, чтобы вы отправили своих сыновей и дочерей воевать", - сказал Моултон. - "Мы должны иметь эффективный стратегический ответ на наших условиях и в наши сроки".

Эксперты предупреждают, что любые удары по иранским силам внутри Ирана могут вынудить Тегеран принять решительный ответ, что приведет к такой эскалации ситуации, которая может втянуть США в крупную войну на Ближнем Востоке.

Джонатан Лорд, директор программы безопасности на Ближнем Востоке в Центре новой американской безопасности, заявил, что удар непосредственно по Ирану поставит перед Тегераном вопросы о выживании режима. "Когда вы делаете что-то открыто, вы представляете собой серьезную эскалацию для иранцев", - пояснил Лорд.

Чарльз Листер из вашингтонского Института Ближнего Востока заявил, что вероятным ответом США будет уничтожение важной цели или ценного боевика из поддерживаемых Ираном группировок в Ираке или Сирии.

"То, что произошло, было на совершенно ином уровне... Несмотря на все призывы что-то сделать в Иране, я не вижу, чтобы эта администрация проглотила эту наживку", - сказал Листер.

Представитель Минобороны США, выступавший на условиях анонимности, заявил, что "если США не подготовятся к полномасштабной войне, что нам даст нападение на Иран".

Удар по базе США в Иордании

Вчера стало известно о нанесении удара по американской базе в Иордании недалеко от границы с Сирией. В результате налета погибли трое военных, еще более трех десятков получили ранения.

С тех пор, как в октябре 2023 года обострился арабо-израильский конфликт, американские силы на Ближнем Востоке подвергались более 150 нападениям со стороны поддерживаемых Ираном сил в Ираке, Сирии, Иордании и у побережья Йемена.

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