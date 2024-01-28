Байден уже пообещал, что все виновные понесут наказание.

На границе Иордании и Сирии в результате удара беспилотника убиты трое военнослужащих США, еще 25 - ранены.

Президент США Джо Байден уже заявил, что нападали вооруженные группы, которые поддерживает Иран, пишет Би-би-си. "Хотя мы еще собираем все факты об этом нападении, нам известно, что его осуществили радикальные вооруженные группы, действующие в Сирии и Ираке, которые опираются на поддержку Ирана", - заявил Байден.

"Можете быть уверены в том, что мы заставим ответить всех виновных в тот момент и тем способом, которые посчитаем подходящими", - добавил Байден, выразив соболезнования родственникам погибших.

Имена погибших и раненых американских военных пока не обнародованы.

Ситуация на Ближнем Востоке

Это первый случай гибели военных США в регионе с 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на Израиль. Хотя с тех пор американские базы на Ближнем Востоке неоднократно подвергались ударам, однако США не сообщали о жертвах среди своих военных.

В Иордании, которая является тесным союзником США, размещены несколько американских военных баз, на которых находятся около 3 тыс. американских военных.

21 января стало известно, что американская военная база Аль-Асад в Ираке подверглась ракетному обстрелу. Несколько военнослужащих получили легкие ранения. Центральное командование США сообщило тогда, что несколько баллистических ракет были нацелены на базу. Большинство из них было перехвачено средствами ПВО базы, но некоторые все же нанесли урон.

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