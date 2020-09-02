В ОАЭ ответили, что подобная риторика "является контрпродуктивной для мира в регионе".

Объединенные Арабские Эмираты "предали исламский мир и палестинцев", договорившись о нормализации отношений с Израилем.

Об этом заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает lb.ua со ссылкой на Aljazeera.

"Конечно, предательство ОАЭ продлится недолго, но об этом клейме всегда будут помнить. Они позволили сионистскому режиму войти в регион и забыли о Палестине. Объединенные Эмираты подвергнуты позору навеки ... Надеюсь, они проснутся (однажды) и осознают то, что сделали", - сказал Хаменеи.

В ответ на слова Хаменеи официальный представитель ОАЭ заявил, что подобная риторика "является контрпродуктивной для мира в регионе".

"Путь к миру и процветанию лежит не через подстрекательство и разжигание ненависти", - сказал представитель министерства иностранных дел ОАЭ Джамаль аль-Мушарах.

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Мирная договоренность между Израилем и ОАЭ

Израиль и ОАЭ 13 августа договорились об установлении дипломатических отношений между государствами. Об этом первым сообщил президент США Дональд Трамп, опубликовавший в Twitter заявление двух стран. США были посредником в переговорах между ОАЭ и Израилем.

ОАЭ стали третьей арабской страной и первой страной Персидского залива, которая установила дипломатические отношения с Израилем. "Теперь, когда лед тронулся, я ожидаю, что больше арабских и мусульманских стран пойдут по пути Объединенных Арабских Эмиратов", - завил Трамп.

В рамках соглашения Израиль отказался от дальнейшей аннексии палестинских земель.

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Автор: Александр Топчий