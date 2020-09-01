На борту воздушного судна находились высокопоставленные чиновники из Израиля и США, в том числе зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) выполнен первый прямой авиарейс.

Это произошло через несколько недель после исторической договоренности об установлении дипломатических отношений между государствами, пишет DW со ссылкой на dpa.

Самолет израильской авиакомпании El Al в понедельник, 31 августа, вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива и приземлился в международном аэропорту Абу-Даби.

Читайте такжеОАЭ и Израиль наладили телефонную связь

Над окном кабины пилота на трех языках-арабском, английском и на иврите - было написано слово "Мир". Израильский пилот Таль Бекер сказал журналистам, что это - один из самых волнующих полетов в его жизни и "очень особое ощущение".

На борту самолета, кроме многочисленной израильской делегации, находились советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа, Роберт О'Брайен, глава Совета нацбезопасности Израиля Мэир Бен-Шабат, а также зять и советник Трампа Джаред Кушнер, который играет важную роль в определении политики США на Ближнем Востоке.

Кушнер заявил об "историческом полете" и выразил пожелание, чтобы "мусульмане и арабы во всем мире увидели этот полет".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что этот день является "историческим для народа Израиля", и что он уполномочил Бен-Шабата пригласить делегацию ОАЭ, которую встретят "с красной ковровой дорожкой, как и они встретили нас".

Маршрут самолета пролегал над территорией Саудовской Аравии, с которой Израиль не имеет дипломатических отношений. Полет длился около трех часов. По данным СМИ Израиля, пассажирский самолет оснащен системой защиты от ракет класса "земля-воздух".

Читайте такжеОАЭ отменили экономический бойкот Израиля, действовавший 48 лет

В Абу-Даби после прибытия самолета состоялись рабочие встречи делегаций. Обратный рейс запланирован на 1 сентября.

Мирная договоренность между Израилем и ОАЭ

Израиль и ОАЭ 13 августа договорились об установлении дипломатических отношений между государствами. Об этом первым сообщил президент США Дональд Трамп, опубликовавший в Twitter заявление двух стран. США были посредником в переговорах между ОАЭ и Израилем.

ОАЭ стали третьей арабской страной и первой страной Персидского залива, которая установила дипломатические отношения с Израилем. "Теперь, когда лед тронулся, я ожидаю, что больше арабских и мусульманских стран пойдут по пути Объединенных Арабских Эмиратов", - завил Трамп.

В рамках соглашения Израиль отказался от дальнейшей аннексии палестинских земель.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН