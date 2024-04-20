Он считает, что "за кулисами" могло происходить много чего, о чем мировое сообщество не узнает.

Власти Ирана и Израиля могли заключить тайное соглашение, такое допущение сделал военный эксперт из Мюнхенского университета бундесвера.

В подкасте заместителя главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера, военный эксперт Карло Масала сказал, что не исключает того, что Израиль и Иран договорились о масштабах ответной израильской атаки. Он не исключил, что "на заднем плане происходило много такого, о чем мы не знаем и, возможно, никогда не узнаем".

Эксперт предположил, что в рамках такой договоренности Иран, например, "неофициально дал согласие на очень маленький, ограниченный удар" и пообещали, что "не пойдет на эскалацию" в дальнейшем.

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Ирано-израильский конфликт

14 апреля Иран заявил об операции "Правдивое обещание" и запустил по Израилю ракеты и дроны. Израильская армия заявила, что вместе с союзниками сбила почти все воздушные цели.

После этого Израиль подготовил ответный удар по Ирану. При этом Telegraph писал, что Иран готовится к ядерной войне, в которой коллективный Запад проиграет. Журналисты считают, что удар Ирана по Израилю является не актом возмездия, а фактическим объявлением войны другой стране.

А 19 апреля израильская армия атаковала объекты на территории Ирана. Взрыв прогремел в городе Гахджаворстан, недалеко от авиабазы армейских ВВС Ирана.

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