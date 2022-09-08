Планируется, что в ходе его визита будут обсуждаться вопросы военной помощи Украине.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Об этом УНИАН сообщили информированные источники в дипломатических кругах.

В частности, его визит предусматривает встречи с украинскими чиновниками. Этот визит призван продемонстрировать поддержку Украины со стороны США.

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Между тем, по информации Reuters, в Киеве госсекретарь США объявит о выделении военного финансирования в размере $2 млрд для Украины и еще 18 государств, которые в будущем могут столкнуться с российской агрессией.

Как сообщал УНИАН, 20 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что распорядился предоставить Украине помощь на сумму $815 млн. "Дал разрешение на изъятие оружия и оборудования из запасов Министерства обороны США для обороны Украины на сумму $815 млн. Мы выступаем на стороне Украины и ее мужественных защитников", - подчеркнул тогда Блинкен.

А сегодня стало известно, что США одобрили выделение дополнительной военной помощи для Украины на сумму $675 млн после встречи руководителей оборонных ведомств двух стран. Соответствующий документ уже подписал президент страны Джо Байден.

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