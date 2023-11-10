Избегая напрямую указывать на Израиль и продолжая отстаивать его право на самооборону, Блинкен все-таки в наиболее резких на сегодняшний день выражениях высказался о последствиях ударов по сектору Газа.

США стараются оказать давление на Израиль, поскольку большие жертвы среди палестинского населения начинают негативно сказываться на отношениях между арабскими странами и Вашингтоном.

Необходимо приложить больше усилий, чтобы "минимизировать вред для палестинского гражданского населения", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу. Избегая напрямую указывать на Израиль и продолжая отстаивать его право на самооборону, Блинкен все-таки в наиболее резких на сегодняшний день выражениях высказался о последствиях ударов по сектору Газа, отмечает CNN.

"Слишком много палестинцев было убито. Слишком многие пострадали за последние недели. Чтобы это прекратить, США продолжат обсуждать с Израилем необходимые шаги с целью "сделать все возможное для предотвращения вреда и максимизации доставляемой им [палестинцам] помощи", – заявил он.

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Накануне Лига арабских государств потребовала "полностью прекратить" военные действия в секторе Газа, а не просто остановить их ради перемирия для поставки гуманитарной помощи. В субботу в Саудовской Аравии должен состояться саммит лидеров арабских государств, на котором будут обсуждаться способы "остановить израильскую агрессию в Газе", говорится в заявлении Лиги.

Израиль дал согласие на ежедневные четырехчасовые перерывы в боевых действиях в сектора Газа, чтобы палестинцы могли покинуть северную часть анклава.

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