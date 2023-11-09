Израиль начнет вводить четырехчасовые паузы в районах северной части сектора Газа каждый день.

Израиль дал согласие на ежедневные четырехчасовые перерывы в боевых действиях в сектора Газа, чтобы палестинцы могли покинуть северную часть анклава.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Reuters. Такая договоренность была достигнута в ходе переговоров между американскими и израильскими властями.

"Израиль начнет вводить четырехчасовые паузы в районах северной части сектора Газа каждый день, причем объявление о перерывах будет делаться за 3 часа до их начала", - рассказал подробности Кирби. Он добавил, что эти паузы дадут возможность мирным жителям выйти из опасных зон, доставить гуманитарные грузы и освободить заложников в Газе.

Видео дня

"Мы считаем, что это важные первые шаги и мы хотим, чтобы они продолжались до тех пор, пока это необходимо", – высказал надежду Кирби.

По его словам, прекращение огня между Израилем и ХАМАС нецелесообразно, поскольку это поможет боевикам и "узаконит то, что они сделали 7 октября".

Нападение ХАМАС на Израиль

В ходе нападения ХАМАС на приграничные территории Израиля 7 октября, было убито 1400 израильтян, еще 240 взято в заложники. Израиль в ответ начал спецоперацию и в рамках которой проводит бомбардировки сектора Газа и наземное вторжение израильской армии в Газу.

Вас также могут заинтересовать новости: