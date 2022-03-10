По словам госсекретаря США, история повторилась, однако теперь российское правительство жестоко морит голодом украинские города.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел параллель между военной блокадой российского города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) нацистами во время Второй мировой войны и тем, что происходит сейчас в украинском Мариуполе.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Каждому россиянину известно о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, однако теперь российское правительство жестоко морит голодом украинские города", - говорится в твите.

В дополнение Блинкен выложил коллаж из двух фото - Ленинграда 1942 года и Мариуполя 2022-го.

Ранее, после нанесения российской армией авиаударов по роддому в Мариуполе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно остановить кровопролитие.

9 марта советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что за время блокады Мариуполя, который с первых дней войны находится под обстрелами погибли уже около 1 300 мирных жителей.

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