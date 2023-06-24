Энтони Блинкен подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил "текущую ситуацию в России" во время телефонного разговора со своими коллегами из G7 и Европейского союза.

Как пишет CNN, в разговоре приняли участие министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, а также высокопоставленный дипломат ЕС.

Представитель Госдепартамента заявил, что Блинкен "повторил, что поддержка Соединенными Штатами Украины не изменится" и что США "будут тесно координировать свои действия с союзниками и партнерами по мере развития ситуации".

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Что происходит в России - новости

Как сообщал УНИАН, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российских военных в обстреле своих боевиков и потребовал от российских властей выдать ему военное руководство - министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

После этого в течение ночи наемники Пригожина захватили Ростов, затем прошли Воронеж, зашли в Тульскую область и продолжают движение в сторону Москвы.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором назвал действия Пригожина "предательством" и "ударом в спину", и призвал боевиков ЧВК "Вагнер" сложить оружие. Но обращение Путина было проигнорировано Пригожиным по сути - он отказался сложить оружие по требованию кого-либо.

Тем временем, в России пытаются заблокировать пути в сторону Москвы, а из самой столицы начала массово бежать так называемая российская элита. Как отмечает издание CNN, следующие 24 часа будут для российского диктатора Путина критическими.

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