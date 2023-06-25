В Госдепе отметили особую ответственность России за свое ядерное оружие.

США не видели изменений в ядерной позиции России с тех пор, как главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал свой мятеж, бросив вызов руководству Кремля.

Об этом сообщает CNN ссылаясь на двух американских чиновников.

"Мы не наблюдаем никаких изменений в расположении российских ядерных сил... Нет причин корректировать нашу позицию обычных или ядерных сил. У нас есть давние, налаженные каналы связи с Россией по ядерным вопросам", - заявил представитель Госдепартамента.

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В Госдепе отметили особую ответственность России за свое ядерное оружие.

"Как ядерная держава, Россия несет особую ответственность за обеспечение командования, контроля и охраны своих ядерных сил, а также за обеспечение того, чтобы не предпринимались действия, ставящие под угрозу стратегическую стабильность", - заявил представитель Госдепартамента.

Отмечается, что Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией в России, а дипломатическое присутствие США в этой стране-террористке осталось неизменным.

"Наше посольство в Москве остается открытым, мы поддерживаем с ним регулярную связь, и его оперативный режим в настоящее время остается прежним", - сказал представитель.

Ядерное оружие России - что известно

Напомним, российский диктатор Владимир Путин неоднократно "бряцал" ядерным оружием в ходе войны против Украины. Ранее в этом месяце Путин заявил о прибытии на территорию Беларуси первых боеголовок тактического ядерного оружия. Президент США Джо Байден назвал этот шаг "абсолютно безответственным".

США продолжали следить за ядерной позицией России на протяжении всей войны в Украине, несмотря на то, что в этом году Россия приостановила участие в договоре о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией. Это означает, что две страны больше не обмениваются друг с другом определенными уведомлениями, включая обновления о статусе или местонахождении объектов, подпадающих под действие договора, таких как ракеты и пусковые установки.

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