Глава МИД Венгрии "напряженно решал ситуацию" с Беларусью на борту роскошной яхты (фото)

После обнаружения фотографов на яхте выключили автоматическую систему идентификации.

Министр иностранных дел Петер Сийярто находился на борту роскошной яхты в Адриатическом море, тогда как в Facebook разместил сообщение о напряженных переговорах с коллегами по поводу ситуации в Беларуси.

На несоответствие картинки и досуга главы правительства обратило внимание венгерское издание Atlatszo, пишет Европейская правда.

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Соответствующее сообщение в Facebook глава МИД Венгрии проиллюстрировал фотографиями со своего кабинета, на которых он позирует в офисном наряде с телефоном возле уха.

«Сегодня утром мы поговорили с тремя балтийскими министрами иностранных дел - Эдгаром Ринкевичем, Урмасом Рейнсалу и Линасом Линкявичюсом, а потом я проконсультировался с премьер-министром, который разговаривал по телефону с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким», - написал он.

В тот же день, 16 августа, Сийярто заметили и сфотографировали за бортом дорогой яхты олигарха Ласло Сийю - недалеко от побережья Хорватии. Журналисты установили, что судно находилось в порту Шибенык с 8 по 11 августа, а оттуда 12 августа направилось в соседний залив Сплит, куда прибыл самолет, ранее использовавшийся премьером Венгрии Виктором Орбаном.

После обнаружения неожиданных фотографов экипаж яхты выключил автоматическую систему идентификации и исчез с радаров.

Венгрия известна своей неоднозначной позицией относительно ситуации в Беларуси. Так, по словам европейского чиновника, Будапешт до последнего не соглашался на санкции в отношении причастных к насилию на протестах, однако блокировать заявление глав стран-членов ЕС о намерении ввести санкции против Минска не стал.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

Светлана Тихановская под давлением силовиков была вынуждена записать видео, где призвала граждан не выходить на протесты. 11 августа она покинула Беларусь и находится в Литве.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били. 14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси провели забастовку.

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Автор: Яна Ставская