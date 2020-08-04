Взрыв в Ливане повредил резиденцию президента
Взрыв в ливанской столице Бейрут повредил официальную резиденцию президента - дворец Баабда.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственные СМИ.
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По данным государственного информационного агентства NNA, взрыв разрушил окна в коридорах и на входах. Пострадавших нет.
Как сообщал УНИАН, в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв в портовом районе города, есть много раненых и разрушения. Известно о как минимум 10 жертв и сотни раненых.
По словам главы службы безопасности Ливана генерала Аббаса Ибрагима, причиной взрыва в порту ливанского Бейрута могли стать взрывчатые вещества, хранившиеся там.
Пока нет информации, что среди пострадавших могли быть граждане Украины.
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