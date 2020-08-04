Взрыв в Ливане: в МИД рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы

Среди украинских дипломатов и членов их семей в Бейруте никто не пострадал.

Пока нет информации, что среди пострадавших в результате взрыва в столице Ливана Бейруте могли быть граждане Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

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"По поводу взрыва в Бейруте, сейчас есть информация от нашего дипломатического учреждения, среди работников посольства, членов их семей пострадавших нет. У одного из дипломатов вылетели окна", - сказал Коваленко.

Он добавил, что телефон горячей линии в посольстве работает в штатном режиме, и Департамент консульской службы МИД также работает. "Но сейчас никто на них не обращался. И информации о возможных погибших или пострадавших граждан Украины нет", - сказал дипломат.

При этом он добавил, что пока это еще предварительная информация.

Также Коваленко добавил, что в Бейруте работают местные службы и пытаются установить все подробности по ЧП. В городе продолжается поисково-спасательная операция.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 августа в портовом районе Бейрута произошел мощный взрыв, есть много пострадавших и большие разрушения.

На видеозаписях с места событий видно разрушенные дома и переброшены автомобили.

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