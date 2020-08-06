Сотрудников администрации порта Бейрута поместят под домашний арест

Пока неизвестно, кого включат в этот перечень из администрации, известно лишь, что их будет охранять армия.

Сотрудников администрации порта Бейрута, где произошел мощный взрыв, поместят под домашний арест, а охранять их будет армия.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Al-Jazeera та Al Arabiya.

Так, министр информации страны Манал Абдель Самад заявила, что следователи определят круг тех сотрудников порта, которые ответственны за охрану и хранение веществ, после чего их «как можно скорее» отправят под домашний арест..

Пока неизвестно, кого включат в этот перечень из администрации, известно лишь, что их будет охранять армия.

Следственный комитет, который создали после взрыва, должен предоставить свои выводы в течение следующих пяти дней и передать их судебным органам. В комитет, в частности, входят премьер страны, главы спецслужб, а возглавляет его министр юстиции.

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Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейрут произошел мощный взрыв. Сообщалось о как минимум 78 погибших и почти 4 тысячах раненых. Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия.

Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.

Ливанская телевизионная станция MTV в свою очередь сообщила, что на складе было 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которая используется как компонент взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно при нагревании, и должна храниться в особых условиях.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Взрыв почувствовали, в частности, на Кипре (более 200 км от столицы Ливана).

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