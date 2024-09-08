Российский БПЛА вошел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси

На территории Латвии 7 сентября упал российский военный беспилотник. Об этом в Twitter сообщил президент Лавии Эдгарс Ринкевичс.

"Вчера в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник. Ведется расследование. Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками", - написал он, отметив, что число подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет, нужно решать их сообща.

Как пишет zinas.tv3.lv, ссылаясь на Министерство обороны страны, обломки были обнаружены в субботу в Резекненском районе.

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"В настоящее время ответственные службы, в том числе полиция, продолжают расследование обстоятельств происшествия. Однако в Минобороны указывают, что, по предварительным данным, это российский беспилотник военного значения", - отмечает изндание.

При этом, по данным Национальных вооруженных сил Лавтии, российский БПЛА вошел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси.

Вооруженные силы зафиксировало прибытие беспилотного летательного аппарата на территорию Латвии, а также проследили за его перемещением и определили место падения.

Расследование ситуации продолжается. Об инциденте проинформированы государственные чиновники, правоохранительные органы и страны НАТО.

Российские БПЛА залетают в соседние страны

Сегодня один из БПЛА залетел в Румынию и долетел до города Сабангия, который расположен примерно в 40 километрах от границы с Украиной.

В ночь на 7 сентября, когда РФ снова атаковала Украину, в воздушном пространстве Беларуси был зафиксирован пролет 7 "шахедов" и одного разведывательного БПЛА. Один из них залетел в Гродненскую область - и далее в направлении литовской границы, где исчез с радаров.

А 29 августа вооруженные силы Беларуси впервые применили авиацию для того, чтобы сбить "шахед".

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