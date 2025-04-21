Тем временем президент США Дональд Трамп говорит, что работой Хегсета все довольны.

Белый дом начал процесс поиска нового министра обороны на фоне скандалов вокруг главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом пишет NPR со ссылкой на американского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

Неназванный чиновник также подтвердил сообщение The New York Times о том, что Хегсет поделился с женой и братом деталями накануне ударов по Йемену в прошлом месяце. Ранее Хегсет делился деталями операции против хуситов с высокопоставленными чиновниками Белого дома в часте Signal, куда случайно добавили журналиста.

Примечательно, что в течение последних нескольких дней уволились несколько старших советников Хегсета. Некоторых из них обвинили в причастности к утечкам информации.

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Тем временем президент США Дональд Трамп говорит, что работой Хегсета все довольны и он "прекрасно справляется". По словам американского лидера, сейчас наблюдается лучший показатель по набору рекрутов за последние 28 лет. Сообщения о Хегсете он называет "фейками".

"Это просто выдумки. Это просто ворчание уволенных сотрудников. Знаете, его назначили, чтобы избавиться от многих плохих людей, и это то, что он делает. Итак, когда вы это делаете, вы не всегда будете иметь друзей", – резюмировал Дональд Трамп.

Пит Хегсет: последние новости

На днях CNN сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет "слил" детальные военные планы США в чате Signal с женой, адвокатом и братом. И пока американская оборонная структура фигурирует в скандалах, сам Хегсет решил уединиться, избегая публичности.

В Пентагоне официально все отрицают. В структуре говорят, что ни в одном чате Signal не было секретной информации. Медиа, где опубликовали информацию, в Минобороны США назвали "фейковыми" и обвинили их в том, что единственным источником их информации являются жалобы "недовольных бывших сотрудников" Пентагона.

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