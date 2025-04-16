Расследование продолжается.

В Пентагоне отстранили одного из ведущих советников министра обороны США Пита Хегсета – Дэна Колдуэлла – из-за вероятной причастности к утечке информации.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. Отмечается, что Колдуэлл был отправлен в административный отпуск за "несанкционированное разглашение". Расследование продолжается.

Агентство отмечает, что Колдуэлл не так известен, как другие высокопоставленные чиновники Пентагона, но он играет критически важную роль. В частности, в недавно слитой переписке в мессенджере Signal, куда случайно добавили редактора издания The Atlantic, Хегсет называл Колдуэлла лучшим контактным лицом для Совета национальной безопасности во время подготовки к ударам по хуситам в Йемене.

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"Решение отправить Колдуэлла в административный отпуск не связано с волной увольнений после того, как в январе Пентагон возглавил Хегсет", – говорится в материале.

Что известно о Дэне Колдуэлле

Колдуэлл – ветеран морской пехоты, который служил в Ираке. Перед службой в Пентагоне он говорил, что Америке было бы лучше, если бы американские войска остались дома, а войну в Иране он называл "ужасным преступлением".

Также он был скептическим относительно военной помощи Украине и выступал за сокращение американского присутствия в Европе.

Пентагон: другие новости

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился расторгнуть контракты на "вспомогательные услуги, такие как консалтинг и другие необязательные услуги". Речь идет о сделке на сумму 5,1 млрд долларов. В списке на сокращение находится и контракт на 1,4 млрд долларов на реселлера программного обеспечения для облачных ІТ-услуг.

Ранее глава Пентагона во время выступления в Панаме заявил, что Соединенные Штаты Америки вернут Панамский канал из-под китайского влияния. По его словам, Штаты и Панама обеспечат "безопасность канала и его доступность для всех наций".

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