Лукашенко и Путин могут поговорить об "актуальных вызовах безопасности".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе отправится в Россию.

В пятницу, 18 февраля в Москве запланированы переговоры Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным, говорится на сайте президента Беларуси.

По его данным, Лукашенко и Путин, в частности, обсудят "актуальные вызовы безопасности в регионе".

"…Главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран…", – говорится в сообщении.

Ранее Александр Лукашенко и Владимир Путин уже не раз встречались в России.

Россия осенью 2021 года обострила ситуацию на границе с Украиной – туда было переброшено много военных и техники, появилась угроза полномасштабного вторжения.

10 февраля начались совместные учения Беларуси и России, они должны завершиться 20 числа.

В начале февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что РФ перебросила на белорусскую территорию наибольшее количество сил со времен "холодной войны".

15 числа в России утверждали, что начали отводить войска от украинской границы.

В тот же день президент США Джо Байден предупредил, что, по данным американских аналитиков, войска РФ находятся в угрожающей позиции, и вторжение в Украину остается вполне возможным.

Американский лидер добавил, что у России есть более 150 тысяч военных вокруг Украины и в Беларуси, а также вдоль границы нашей страны.

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