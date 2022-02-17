По мнению Лукашенко, Запад держит Беларусь "на мушке".

Александр Лукашенко назвал условие, при котором он будет "вечным президентом Беларуси". Он заявил, что не отойдет от власти, если "коллективный Запад" продолжит держать страну "на мушке".

Об этом Лукашенко сказал после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский, передает БЕЛТА.

Он утверждает, что готов отойти от власти, но при одном условии. Если же это условие не будет выполнено, Лукашенко останется "вечным президентом".

"Если коллективный Запад, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят", - утверждает Лукашенко.

Напомним, 20 февраля должны завершиться совместные военные учения России и Беларуси. Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обещал, что после учений не останется ни одной единицы боевой техники РФ. Однако сегодня, 17 февраля, Лукашенко заявил, что РФ оставит в Беларуси часть завезенных для учений боеприпасов.

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