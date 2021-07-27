Сейчас в стране находится 2 500 американских военных.

Боевая миссия американских войск в Ираке должна завершиться уже к концу 2021 года.

Об этом заявил президент США Джо Байден накануне встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадиме в Вашингтоне, пишет Радио Свобода.

По словам Байдена, совместная борьба с террористической группировкой "Исламское государство" является критически важной для безопасности региона.

Он отметил, что по этой причине контртеррористическая операция, совместная с властями, будет продолжаться и после вывода боевых частей.

Читайте такжеНа судне у берегов Египта умер моряк из ОдессыОднако президент США не сказал, сколько американских военнослужащих планируют оставить в этой стране для участия в контртеррористической операции.

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Автор: Людмила Жерновская