Многие пациенты числятся пропавшими без вести.

По меньшей мере 20 человек погибли и пятеро получили ранения в результате пожара в коронавирусном госпитале "Имам Хусейн" в городе Эн-Насирия.

Об этом пишет Reuters.

В государственном информационном агентстве сообщили, что пожар взяли под контроль.

Сейчас поисковые операции продолжаются.

Читайте такжеДжеки Чан изъявил желание вступить в компартию Китая«Медицинские бригады выносили обугленные тела из горящей больницы, в то время как многие пациенты кашляли из-за поднимающегося дыма», - сказал репортер Reuters.

Источники в Минздраве сообщают, что число погибших может увеличиться, поскольку многие пациенты все еще числятся пропавшими без вести.

Как пишет Al Arabiya, в департаменте здравоохранения Ди-Кар сообщили, что 36 человек погибли и 70 получили ранения.

Irak: 36 personnes sont mortes dans un incendie touchant un hôpital à Nassiriya, les malades du secteur covid-19 sont morts brûlés selon le 1er bilan. pic.twitter.com/5OvmrOwb13 — Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) July 12, 2021

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Автор: Людмила Жерновская