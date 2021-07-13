По меньшей мере 20 человек погибли и пятеро получили ранения в результате пожара в коронавирусном госпитале "Имам Хусейн" в городе Эн-Насирия.
Об этом пишет Reuters.
В государственном информационном агентстве сообщили, что пожар взяли под контроль.
Сейчас поисковые операции продолжаются.
Читайте такжеДжеки Чан изъявил желание вступить в компартию Китая«Медицинские бригады выносили обугленные тела из горящей больницы, в то время как многие пациенты кашляли из-за поднимающегося дыма», - сказал репортер Reuters.
Источники в Минздраве сообщают, что число погибших может увеличиться, поскольку многие пациенты все еще числятся пропавшими без вести.
Как пишет Al Arabiya, в департаменте здравоохранения Ди-Кар сообщили, что 36 человек погибли и 70 получили ранения.
عشرات القتلى والجرحى بحريق اندلع بمستشفى الحسين في مدينة #الناصرية جنوب #العراق#العربيةpic.twitter.com/UAio6ScG4Z— العربية (@AlArabiya) July 12, 2021
Irak: 36 personnes sont mortes dans un incendie touchant un hôpital à Nassiriya, les malades du secteur covid-19 sont morts brûlés selon le 1er bilan. pic.twitter.com/5OvmrOwb13— Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) July 12, 2021
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