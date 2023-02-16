Речь идет о трех объектах, сбитых в течение последних нескольких дней над Северной Америкой.

В четверг, 16 февраля 2023 года, президент США Джо Байден заявил, что разведывательные службы не имеют подтверждений того, что три объекта, сбитые над Северной Америкой в течение последних дней, были китайскими шпионскими аэростатами.

"Мы еще точно не знаем, что представляли собой эти три объекта, но сейчас ничто не свидетельствует о том, что они были связаны с китайской программой шпионских аэростатов или были аппаратами наблюдения из любой другой страны", – приводит слова Байдена NYT.

Американский президент отметил, что, вероятно, эти объекты были связаны с частными компаниями или научно-исследовательскими институтами. При этом он заявил, что вскоре рассчитывает поговорить с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы высказать свои возражения относительно нарушения воздушного пространства США первым воздушным шаром.

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Неизвестные объекты над Северной Америкой

В течение последних нескольких дней в небе над Северной Америкой замечают подозрительные объекты. К ним приковано особое внимание после того, как над США сбили китайский воздушный шар.

В субботу, 11 февраля 2023 года, в небе над Канадой сбили неизвестный объект. В операции задействовали американские и канадские самолеты. Объект обстрелял американский F-22.

Позже еще один объект заметили над озером Гурон, за ним начали следить военные. Позже пилоты ВВС США и Национальной гвардии сбили его.

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